Strasbourg et Sels arrachent un point contre Lorient

Le coup d'arrêt se confirme pour Lorient, Strasbourg reste coincé dans le bas de tableau.

Avec Matz Sels entre les perches, le Racing Club de Strasbourg a dû se contenter d'un partage contre le FC Lorient, dimanche soir, dans l'avant-dernière rencontre de la 1e journée de Ligue 1.

Grâce à Terem Moffi, Lorient avait rapidement pris l'avantage dans cette rencontre. Mais Strasbourg a égalisé en toute fin de match via Habib Diallo. Résultat des courses: un partage (1-1) qui ne satisfait personne. Lorient enchaîne un cinquième match sans victoire et risque de reculer à la cinquième place à l'issue du week-end, Strasbourg est toujours avant-dernier et menacé.