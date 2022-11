Notre équipe type du premier tour de Jupiler Pro League

Après 17 journées de championnat, il est l'heure de se prêter à la construction de l'équipe-type de ce premier tour de Jupiler Pro League.

Ce dimanche étaient disputées les dernières rencontres du premier tour de Jupiler Pro League. Après 17 journées, il est donc l'heure de construire notre équipe type de cette première partie de championnat. Pour cette équipe, nous avons choisi de partir sur un 4-4-2. Classique.

Gardien de but : Simon Mignolet

Qui d'autre que lui ? Le gardien du Club de Bruges a tout simplement été étincelant, tant en Ligue des Champions qu'en Jupiler Pro League. Décisif à chaque match, pratiquement, il est devenu le favori numéro 1 pour le prochain Soulier d'Or. Du haut de ses 34 ans, Simon Mignolet a retrouvé le sommet de son art. Celui qui lui avait valu une place de titulaire à Liverpool, il y a quelques années.

Défenseurs : Daniel Munoz - Christian Burgess - Toby Alderweireld - Maxim De Cuyper

Dans cette défense à 4, nous avons premièrement sélectionné l'incontournable Daniel Munoz. Depuis son côté droit, le joueur du KRC Genk a déjà inscrit cinq buts et distillé sept passes décisives. Titulaire lors de chaque rencontre de championnat, le Colombien n'a quitté le jeu qu'à deux reprises, face à Westerlo et l'Antwerp. Avec un pied dans 27% des buts de Genk cette saison, le joueur de 26 ans a aussi pu assurer son travail défensif avec brio. Une perle rare, qui symbolise parfaitement les bons contacts sud-américains dont jouit le club limbourgeois.

© photonews

Dans cette défense centrale, Christian Burgess fait également figure d'incontournable. Le défenseur de l'Union s'est progressivement mué en véritable patron de sa défense et se montre aussi important avec que sans le ballon. Sa faculté à apporter le danger sur phase arrêtée, à l'image de sa reprise de la tête victorieuse face au Standard, ce dimanche, représente une arme supplémentaire pour Karel Geraerts.

Pour sa première saison en Jupiler Pro League, Toby Alderweireld a grandement contribué aux débuts époustouflants de l'Antwerp. Grâce à son jeu long de grande qualité, le joueur de 33 ans a permis aux Anversois de disposer d'une arme supplémentaire très utile pour varier les attaques et surprendre l'adversaire. Solide défensivement, l'ancien joueur de Tottenham et de l'Atlético de Madrid a pu apporter sa contribution offensive, avec deux buts et deux passes décisives.

C'est un Campinois qui vient compléter cette défense, en la personne de Maxim De Cuyper. Le jeune arrière gauche de Westerlo nous a démontré toutes ses facultés de percussion et s'est révélé comme un incontournable. Pour preuve, il n'a manqué que 17 minutes de Jupiler Pro League cette saison. Avec trois buts et six passes décisives, le joueur formé au Club de Bruges a montré aux Gazelles qu'il aurait sa place dans l'effectif Brugeois de la saison prochaine.

Milieu de terrain : Lazare Amani - Bryan Heynen - Mike-Trésor - Teddy Teuma

L'entre-jeu de l'Union Saint-Gilloise fait logiquement partie de cette équipe type. Devant Lynen, l'association entre Teddy Teuma et Lazare Amani fait des ravages. Si le premier cité fut déjà l'un des hommes forts de l'épopée Unioniste de la saison dernière, l'autre gravit les échelons à grande vitesse et surprend tout le monde. De joueur moyen lors de son passage à la KAS Eupen, il est devenu l'un des véritables hommes clés de l'équipe de Karel Geraerts. Ces deux joueurs, dotés d'un grand volume de course, d'une bonne faculté d'interception et d'infiltrations offensives plus qualitatives que la moyenne, s'intègrent parfaitement dans le système de jeu de l'Union. La qualification pour le tableau final de l'Europa League, c'est aussi grâce à eux.

Âgé de 25 ans, Bryan Heynen vit incontestablement la plus belle saison de sa carrière. Le milieu de terrain du KRC Genk, formé au club, atteint un niveau jamais connu auparavant. Auteur de six buts et de deux passes décisives, il fait partie des premières réserves en cas de blessure d'un Diable Rouge à quelques jours de la Coupe du Monde. Indéboulonnable, il n'a manqué que 30 minutes de compétition, cette saison.

Un joueur plus offensif pour compléter ce quatuor au milieu de terrain, en la personne de Mike Trésor. Le meilleur passeur du championnat, avec 13 caviars à son compteur, est véritablement en train d'exploser sous les couleurs du KRC Genk. Grand artisan du premier tour canon des Limbourgeois, le joueur de 23 ans ne faisait pourtant pas partie de la pré-sélection de Roberto Martinez, à la surprise générale. Mike Trésor, nous l'aimons bien. Et il fait logiquement partie de notre équipe-type.

Attaquants : Ferran Jutgla - Mario Gonzalez

Lors de la conception de cette équipe-type, beaucoup de questions se sont posées quant à l'articulation de ce compartiment offensif. Ce sont finalement le Brugeois et le Louvaniste qui ont retenu notre attention.

Arrivé en provenance du FC Barcelone, Ferran Jutgla était attendu au tournant. Force est de constater qu'il ne s'est pas raté. Directement décisif, le joueur du Club de Bruges a impressionné tout le monde dès les premières minutes du championnat. Auteur de deux passes décisives face à Genk lors de la journée d'ouverture, l'international espoirs espagnol a laissé sa carte de visite. Et ne l'a jamais reprise. Avec ses sept buts et quatre assists, il a rapporté des points précieux aux Gazelles, notamment lors des dix premières journées. En Espagne, une partie des supporters ont donné de la voix pour que le joueur de 23 ans fasse partie de la sélection de Luis Enrique pour la Coupe du Monde. Il n'en est rien, mais nul doute que ce joueur aura la chance de porter la tunique de la Roja dans les années à venir.

© photonews

Pour compléter ce onze titulaire, il est impossible de passer à côté de l'une des révélations de la saison, Mario Gonzalez. L'attaquant d'OHL, pourtant absent de nos radars il y a quelques mois, est le deuxième meilleur buteur de notre championnat, avec onze réalisations. Pourquoi ne pas inclure le meilleur buteur, Paul Onuachu ? Tout simplement car la présence dans la construction du jeu de Mario Gonzalez est bien plus importante que celle de l'attaquant du KRC Genk. De plus, nous avons préféré mettre en avant "la belle surprise" plutôt que la "confirmation d'un Soulier d'Or".

Westerlo, Seraing, Courtrai, le Standard et Anderlecht représentés sur le banc

Puisqu'il est toujours très difficile de constituer une équipe-type sans oublier personne, nous avons sélectionné plusieurs joueurs qui auraient pu faire partie de cette sélection. Dans cette liste, nous avons également voulu mettre en valeur des joueurs qui ont pu porter leur équipe dans les moments les plus difficiles.

Banc : Marko Ilic, Noé Dussenne, Zeno Debast, Nicolas Raskin, Joseph Paintsil, Paul Onuachu, Lyle Foster, Marius.