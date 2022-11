Coupe du Monde : Inquiétude pour James Maddison avec l'Angleterre ?

Les alertes se multiplient parmi les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, dans la dernière ligne droite.

James Maddison (25 ans), auteur d'une saison de haut vol avec Leicester City sur le plan individuel et potentiel titulaire à la Coupe du Monde, a manqué l'entraînement de l'équipe nationale anglaise ce jeudi. Sky Sports, qui rapporte l'information, explique que le milieu de terrain souffrirait du genou, et aurait donc été ménagé. L'Angleterre entame sa Coupe du Monde face à l'Iran ce lundi 21 novembre, et a déjà dû composer avec le forfait de dernière minute de Kyle Walker pour ce match cette semaine...