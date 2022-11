Wayne Rooney répond à CR7

Cristiano Ronaldo a lâché une bombe avant de s'envoler pour Doha, une bombe en direction de la direction mancunienne mais également des légendes du clubs, comme Wayne Rooney.

"Je ne sais pas pourquoi il me critique autant... probablement parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue toujours à haut niveau. Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Ce qui est vrai...". Voilà ce qu'avait dit Cristiano Ronaldo à propos de l'Anglais, Wayne Rooney, le buteur n'a d'ailleurs jamais été si méchant avec lui car il lui avait juste rappelé que son âge le rattrape et qu'il ne sera plus comme à 20 ans. Le Portugais lui a quand même répondu d'une manière assez arrogante et on se demandait ce qu'allait rétorquer le buteur emblématique du club.

"C'est un joueur fantastique. Lui et Messi sont probablement les deux meilleurs joueurs pour jouer un match. Ce n'est pas une critique, ce que j'ai dit, c'est que l'âge nous rattrape tous, Cristiano a du mal à gérer ça" a déclaré le Mancunien chez CNN. Wayne est donc resté calme en rappelant sa déclaration.