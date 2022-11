Karim Benzema et Raphaël Varane se sont encore entraînés à l'écart

À trois jours du premier match de la Coupe du monde face à l'Australie, l'équipe de France ne sait pas encore si elle pourra compter sur ses deux joueurs.

Karim Benzema (34 ans, 97 sélections et 37 buts) et Raphaël Varane (29 ans, 87 sélections et 5 buts) se sont encore entraînés à l'écart du groupe ce vendredi, selon L'Equipe.

Néanmoins, l'attaquant et le défenseur central français ne sont pas encore forfaits pour le premier rendez-vous des Bleus au Qatar. Si Varane parvient à faire une séance complète d'ici à dimanche, il pourra débuter le match mardi. Concernant Benzema, le staff tricolore est plus prudent sur sa capacité à être titularisé contre les Australiens.