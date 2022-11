Le coach canadien a fait polémique après la défaite contre la Belgique : "On va b**ser la Croatie"

Le sélectionneur canadien John Herdman a motivé ses joueurs après la défaite contre la Belgique, en leur faisant une promesse : que le Canada allait "b**ser" la Croatie.

L'image a marqué les esprits : après leur défaite imméritée contre la Belgique, les joueurs du Canada se sont rassemblés en cercle sur la pelouse, tandis que leur coach John Herdman les haranguait. On savait déjà que le sélectionneur avait dit à ses joueurs "qu'ils avaient de grosses c**illes", dixit Samuel Piette. Ce n'est visiblement pas le seul propos fleuri sorti de la bouche de John Herdman.

Ainsi, après le match, l'Anglais a confié aux micros de la FIFA avoir assuré à ses joueurs qu'ils allaient "b**ser la Croatie" dans le deuxième match (en anglais : "we're going to f*ck Croatia"). Des propos qui ont surpris en Croatie. En conférence de presse ce jeudi, John Herdman a expliqué : "Oui, j'ai dit ça. Ce sont des choses que vous dites dans le feu de l'action, pour inspirer votre équipe (...) ce n'est pas irrespectueux envers les Croates et leur équipe, je comprends bien ce qu'ils valent au niveau international. Mais c'est une façon d'emmener mes joueurs, de montrer que nous n'avons peur de personne".

C'est la mentalité que nous avions contre la Belgique

Une mentalité que le Canada essaie de se construire pour son renouveau sur la scène mondiale. "C'est avec cet état d'esprit que nous avons abordé le match contre la Belgique. Nous devons faire ça si nous voulons trois points face aux meilleures équipes du monde. Cela fait partie de ce "New Canada" que nous voulons construire", conclut John Herdman.