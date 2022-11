Griezmann égale Zidane : "Je suis très fier de ça"

L'attaquant de l'Atlético Madrid a souligné la performance collective de l'équipe de France, qui a battu le Danemark ce samedi (2-1) et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

La France rejoint les huitièmes de finale de la Coupe du monde après son succès face au Danemark ce samedi (2-1). "On savait que ça allait être un match compliqué, on avait perdu deux fois (contre le Danemark) en Ligue des nations. On a fait un gros travail, on a très bien travaillé tous ensemble. Ensuite, ceux qui sont entrés ont très bien fait les choses, donc c'est une très belle victoire", a expliqué Antoine Griezmann au micro de TF1.

L'attaquant rejoint Zinedine Zidane avec sa 26ème passe décisive et devient le co-meilleur passeur de l'histoire des Bleus. "Je suis très fier de ça, mais je retiens le travail de l'équipe ainsi que mon travail, offensivement et défensivement. C'est vrai qu'il y a les stats et on ne regarde que ça, mais tout le monde a fait un effort exceptionnel ce (samedi) soir. C'était très important de gagner et de se qualifier, et on est très heureux. Vive la France et vive la République", a conclu Griezmann.