Lionel Messi : "On a atteint notre but, mais on n'a rien gagné"

Ce samedi soir, l'Argentine a battu le Mexique (2-0) lors de sa deuxième rencontre de la Coupe du monde.

Lionel Messi, buteur et homme du match face au Mexique, s'est félicité de la victoire des siens mais sait que rien n'est fait pour l'Argentine qui jouera sa qualification face à la Pologne mercredi soir (20h). "Nous avons obtenu nos trois premiers points et maintenant nous allons nous préparer au mieux pour une autre finale, contre la Pologne", a confié le capitaine argentin à l'issue de la rencontre.

"Ça a été un match difficile, parce que le Mexique a un grand entraîneur et ce n'est pas facile de leur prendre le ballon.En première période, nous avons mis beaucoup d'intensité et, en deuxième, avec patience, nous avons été capables de faire ce que nous devions faire. Nous n'avions pas d'autre choix. Nous avons fait le match qu'on pouvait, nous étions toujours sous pression et c'est difficile de jouer dans ces conditions. On a atteint notre but ce soir, mais on n'a rien gagné", a souligné la Pulga.