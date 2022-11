📷 Le voilà ! Jesper Fredberg est à Neerpede

Jesper Fredberg est arrivé à Neerpede pour la reprise. Son premier défi : trouver un coach.

Wouter Vandenhaute surprenait un peu le week-end dernier en révélant, dans le podcast de PlaySport, que le nouveau directeur sportif (ou plutôt "CEO Sports) du RSC Anderlecht n'était pas encore arrivé à Neerpede. Les Mauves décollent ce mercredi pour leur stage en Crète, et on attend toujours d'en savoir plus concernant leur nouvel entraîneur. Entre temps, Jesper Fredberg est bel et bien présent au RSCA. Le Danois a été aperçu et photographié à Neerpede, comme le relaie le fanmedia Mauveside.

Le premier défi de Fredberg sera de trouver un entraîneur pour succéder à Felice Mazzù et à l'intérimaire Robin Veldman, qui a repris son rôle d'adjoint.