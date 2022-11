L'Argentine assure, la Pologne s'en sort

Mission accomplie pour l'Argentine! Victimes de la plus grosse surprise de la phase de poules en ouverture, les Argentins ont ensuite redressé la barre et confirmé contre la Pologne pour arracher la première place du groupe et éviter la France: les Argentins défieront l'Australie en huitième.

Pologne-Argentine, c'était le choc du Groupe C, un choc que les Polonais abordaient en position favorable, puisqu'ils pouvaient se contenter d'un partage. L'Argentine, en revanche, devait s'imposer pour ne pas avoir à s'inquiéter du résultat de l'autre rencontre.

Une rencontre que l'Albiceleste a abordée avec plusieurs nouveaux venus dans son onze de base. Enzo Fernandez, buteur contre le Mexique, et Julian Alvarez, remplaçant de Lautaro Martinez en pointe, ont ainsi été titularisés d'entrée.

La pression de l'Argentine, le penalty de Messi détourné

Sans surprise, les Argentins ont directement mis la pression sur la défense polonaise et les occasions se sont multipliées. Lionel Messi a été le premier à dégoupiller, d'abord du droit, mais sa frappe était trop molle, puis du gauche après une percée dans le rectangle, forçant Szczesny à la parade.

Le ton est donné et il ne va pas changer durant toute la première période. L'Argentine pousse, la Pologne résiste. Szczesny doit encore se montrer attentif sur un corner rentrant de Di Maria, puis devant Alvarez. Homme de la première période, le portier polonais confirme en stoppant un penalty de Lionel Messi juste avant le repos.

Les buts argentins et la souffrance polonaise

Mais l'Argentine ne va pas gamberger trop longtemps en seconde période. Dès le retour des vestiaires, Mac Allister, parfaitement servi par Molina, libère l'Albiceleste. Et 15 minutes plus tard, c'est Julian Alvarez qui double la mise.

On se retrouve alors dans une situation particulière puisque l'Argentine fonce vers la deuxième place du groupe et que la Pologne se retrouve à égalité totale avec le Mexique qui mène 2-0 contre l'Arabie Saoudite. Avec moins de cartons jaunes concédés que les Mexicains, les Polonais sont virtuellement deuxièmes du groupe et qualifiés pour les huitièmes de finale, mais un but dans l'un des deux matchs peut encore tout changer.

La Pologne n'a donc pas pris le moindre risque et espérer que le score n'évolue plus dans l'autre rencontre. Méthode gagnante, l'Arabie Saoudite a même réduit le score en toute fin de match et la Pologne affrontera donc la France en huitième de finale, grâce à une différence de buts favorable par rapport au Mexique.