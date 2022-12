Un journaliste turc écarté de l'antenne en plein match après avoir mentionné un nom interdit

Le journaliste a été remplacé à la mi-temps de la rencontre entre le Canada et le Maroc.

Ce jeudi, Alper Bakircigil était aux commentaires du match entre le Maroc et le Canada. Les Marocains ont inscrit un but très rapidement, après seulement quatre minutes.

L'occasion pour le journaliste turc de faire remarquer qu'il ne s'agit pas du but le plus rapide de la Coupe du monde et de rappeler que celui-ci a été inscrit par Hakan Sükür.

Jusque-là rien d'anormal sauf que... citer le nom de l'ancien international turc est très mal vu dans le pays. En effet, Sükür est considéré comme un terroriste par le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan. Il est parti s'exiler aux États-Unis et est devenu chauffeur Uber depuis.

Suite à la mention de ce nom, Bakircigil a été écarté à la mi-temps et remplacé par un collègue. Des rumeurs parlent d'un licenciement mais la chaîne TRT aurait expliqué qu'il avait été écarté pour ne pas être "touché psychologiquement" en seconde période.