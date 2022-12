Lissandro Martinez, premier fan de Messi : "C'est le meilleur de tous"

Les Pays-Bas et l'Argentine vont se retrouver en quart de finale de la Coupe du Monde.

Le défenseur Lissandro Martinez a été costaud contre l'Australie, mais il a surtout apprécié Lionel Messi. La star argentine a dribblé après la mi-temps et a travaillé dur pour l'équipe jusqu'à la toute dernière minute. "Le voir se donner à fond me donne la chair de poule. En tant que coéquipier, vous donnez tout pour lui. Il est le meilleur de tous et l'avoir comme coéquipier me rend incroyablement fier", a déclaré Martínez à Algemeen Dagblad.

L'actuel marqueur de Manchester United se prépare maintenant à une tâche difficile contre l'équipe nationale néerlandaise. "Ce sera difficile. Chaque match de la Coupe du monde est difficile. Nous savons tous que l'équipe néerlandaise a de très bons joueurs. Maintenant, nous devons profiter de ce moment et ensuite nous préparer de manière optimale pour le match contre les Pays-Bas."

Davy Klaassen, Daley Blind et Jurriën Timber, trois joueurs présents au coup d'envoi contre les États-Unis, sont des anciens coéquipiers de Martinez lorsqu'il évoluait à l'Ajax . L'Argentin pense qu'il sera encore en contact avant vendredi. "Je pense que je vais leur envoyer un message, oui", a-t-il déclaré.