Noël Le Graët a tranché : "Mon souhait, c'est que Didier Deschamps reste"

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a reçu l'objectif minimum d'atteindre les demi-finales de ce mondial 2022 de la part du président de la Fédération Française de Football.

Le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët aimerait que Didier Deschamps poursuive son aventure sur le banc des Bleus malgré les nombreuses rumeurs avec Zinédine Zidane, toujours libre.

"Je n'ai jamais appelé Zidane de ma vie, contrairement à ce que certains laissent entendre. Cela aurait été incorrect de ma part. Personne de mon entourage ne l'a appelé pour moi en tout cas. Que des gens aient eu envie de le faire, c'est possible, mais ce serait indélicat. Quand on a la chance d'avoir un Didier Deschamps, on ne frappe pas à la porte d'à côté, tant qu'il est en place. Vous insistez alors je vais être honnête : mon souhait, c'est que Didier reste. Qui voulez-vous trouver de mieux ? C'est le président qui parle, pas l'ami", a lâché Le Graët pour le quotidien Le Figaro.