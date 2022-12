Le RAEC Mons et l'Olympic de Charleroi officialise un accord de collaboration

Les deux clubs veulent notamment mettre l'accent sur les transferts de joueurs.

Ce jeudi, l'Olympic de Charleroi et le RAEC Mons ont rendu officiel leur nouvel accord de collaboration. Comme l'écrit le club carolo, cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux clubs "notamment dans le cadre de transferts de joueurs".

"Avec Mons, il ne faut pas regarder le niveau de D3 Amateur, il faut regarder l’histoire. Là je sens qu’il y a un beau renouveau. Si je peux tendre la main au RAEC Mons pour qu’il retrouve le niveau qu’il mérite, je le ferai", explique Mohamed Dahmane, président de l'Olympic.

"L’Olympic Charleroi déborde de talents et parfois certains d’entre eux ont besoin d’une étape intermédiaire pour rejoindre la N1, avec le Raec Mons cela sera possible et je ne peux que me réjouir de ce partenariat avec ce club et cette ville de Mons que j’aime. Ne jamais oublier la main qui vous a nourri", a-t-il ajouté dans le communiqué.