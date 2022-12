Luc Nilis quitte son poste d'entraîneur : "Entraîneur, ce n'est pas fait pour moi"

L'ancien Diable Rouge semble fermer définitivement la porte à ce rôle.

Luc Nilis (55) n'est plus un T1 du SV Belisia. Nilis est parti de son propre chef et souhaite désormais se concentrer pleinement sur son travail d'entraîneur des jeunes au KRC Genk.

"Je me suis investi corps et âme dans cette aventure, mais j'ai découvert que le rôle de T1 n'est pas écrit pour moi", a déclaré Nilis à Het Belang Van Limburg. "Alors il vaut mieux rester honnête avec soi-même et débrancher la prise."

Les Limbourgeois doivent donc maintenant chercher un nouvel entraîneur. "Belisia est un club merveilleux avec beaucoup de potentiel. C'est avec plaisir que je repense à ma période à Bilzen et je me consacre maintenant pleinement à mon travail d'entraîneur des jeunes au KRC Genk. Un rôle qui me convient beaucoup mieux."

Nilis était au SV Belisia, qui joue en deuxième division Amateurs, depuis août 2021.