Mesut Özil défend Cristiano Ronaldo : "Ceux qui n'ont plus de carrière le démolisse pour attirer l'attention"

Mesut Özil estime qu'il est injuste que Cristiano Ronaldo soit le centre d'attention de la Coupe du monde. Selon le milieu de terrain offensif, les médias font délibérément une couverture négative.

"Je ne peux vraiment pas comprendre la négativité constante au sujet de Ronaldo", a commencé Özil sur Twitter. "Les médias le font pour générer des clics. Des analystes qui n'ont plus de carrière le démolissent pour attirer l'attention."

Özil a joué aux côtés de Ronaldo au Real Madrid: "Il aura bientôt 38 ans. Il est logique qu'il ne fasse pas 50 buts en une saison. Les fans devraient être heureux d'avoir pu profiter de lui pendant 20 ans".

"Je suis convaincu que personne de la génération actuelle ne surpassera ses chiffres. Il sera toujours seul dans sa propre catégorie", a-t-il conclu avec un emoji de chèvre (G.O.A.T, Greatest Of All Time, ndlr) .

