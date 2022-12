La presse portugaise allume sa sélection : "Le Portugal n'a rien appris de la défaite contre l'Espagne"

L'élimination du Portugal de la Coupe du monde fait du bruit. Les médias portugais ont vu Cristiano Ronaldo s'enfuir en pleurant vers les vestiaires, et estime que l'équipe aurait dû tirer les leçons de la défaite de l'Espagne.

"Un adieu difficile et triste qui demandera beaucoup de réflexion", a titré le Diário de Notícias. Une erreur du gardien de but Diogo Costa a conduit au but du Maroc en première mi-temps et à l'élimination du Portugal. Cristiano Ronaldo a quitté le terrain les larmes aux yeux et s'est dirigé vers les vestiaires. Ça résume tout.

A Bola a également assisté au drame de la Coupe du monde portugaise. "Le rêve est terminé. Le Portugal s'est animé avec Ronaldo et s'est procuré de bonnes occasions, mais les Marocains ont tenu bon grâce à Yassine Bounou".

Le Maroc a également éliminé l'Espagne en huitième de finale. Record ne comprend pas pourquoi l'entraîneur de l'équipe nationale du Portugal, Fernando Santos, n'a pas tiré davantage de leçons de ce match. "Le Portugal n'a rien appris de la défaite contre l'Espagne. Le grand match contre la Suisse n'a pas été suivi d'effet. C'est douloureux et inattendu."