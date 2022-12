Simon Mignolet, futur entraîneur : "Pourquoi ne pas partager mon expérience ? "

Simon Mignolet, 34 ans, connaît une excellente année 2022 et pourrait bien être dans la forme de sa vie. Il n'envisage pas non plus d'arrêter, mais pense déjà à sa carrière au-delà de la vie de footballeur professionnel.

Mignolet a encore un contrat jusqu'à la mi-2026 au Club de Bruges. Le gardien de but aura alors 38 ans et sera à l'âge où beaucoup de joueurs prennent leur retraite en tant que footballeur. En attendant, il pense aussi déjà aux années qui suivront sa carrière professionnelle. "J'ai toujours dit que je ne voulais pas devenir entraîneur", a commencé Mignolet à Truineer. "Mais plus on vieillit, plus on accumule de connaissances. Et puis vous vous posez la question : ne devrais-je pas commencer à utiliser ces connaissances ? Devrais-je ignorer mon expérience ?" se demande-t-il. Avec cela, le gardien de but semble indiquer qu'il va rester dans le football de toute façon. Peut-être pas en tant que coach, mais dans un autre rôle. "Je pense qu'il restera un lien avec le football quelque part. Je n'exclus donc rien", semble-t-il.