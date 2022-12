Thibaud Verlinden maintient le Beerschot au sommet en D1B : "Tout est bien qui finit bien"

En Challenger Pro League, le Beerschot s'est imposé 1-0 contre le SL16 FC le week-end dernier, grâce à un but de Thibaud Verlinden.

Ce n'était pas un match facile pour le Beerschot, mais le 18 sur 18 est au rendez-vous. "Le 1-0 est arrivé à un bon moment. C'est seulement à ce moment-là que nous aurions dû pousser plus fort pour faire rapidement le break", a déclaré le buteur Thibaud Verlinden à Gazet van Antwerpen. "Les occasions étaient toutes là, mais nous n'avons pas marqué. Et quand on voit comment ils ont failli arracher le partage à la fin... Soit. Tout est bien qui finit bien."

Et Verlinden se sent clairement bien en ce moment. "Le fait que je commence chaque semaine m'aide énormément. Auparavant, cela n'était pas toujours possible en raison de problèmes persistants. Moi-même, je me sens maintenant en confiance lorsque j'ai le ballon dans les pieds et, en tant qu'équipe, nous nous habituons aussi de mieux en mieux les uns aux autres."