Julian Alvarez, l'homme de l'ombre déterminant de Manchester City et de l'Argentine

Auteur de quatre buts dans cette Coupe du Monde, Julian Alvarez est le joueur dont on parle peu, mais qui frappe très fort.

En toute fin de mois de janvier 2022, Manchester City déboursait 21.5M€ pour acquérir les services d'un très jeune attaquant argentin évoluant à River Plate, Julian Alvarez. Durant le deuxième tour de la saison dernière, l'attaquant alors âgé de 21 ans est directement prêté dans le club 35x vainqueur du championnat d'Argentine, dans le but de le voir aiguiser encore un petit peu plus ses armes avant de rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola, cet été.

Tapis dans l'ombre d'Erling Haaland, Julian Alvarez ne fait pas beaucoup de bruit depuis son arrivée en Angleterre, malgré ses sept buts et deux passes décisives. Le géant norvégien récupère toute la gloire, les lauriers, les buts et le succès, mais ce jeune attaquant argentin pourrait, très facilement, avoir son mot à dire dans les prochains mois. Pas facile, il est vrai, de se mettre en avant dans une équipe composée d'Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva, Ruben Dias et compagnie. Si le talent et les moyens semblent illimités à Manchester City, la lumière des projecteurs, elle, ne l'est pas. Il faut donc attendre, dans l'ombre, d'être un jour propulsé sur le devant de la scène. La seule chose certaine est que, tôt ou tard, cela arrivera.

Et pour preuve, sa Coupe du Monde 2022 est tout simplement sensationnelle. Quatre buts depuis le début de la compétition - dont un doublé contre la Croatie en demi-finale -, ainsi qu'une passe décisive pour saupoudrer le tout. Lautaro Martinez, un 4-3-3 avec Angel Di Maria, Lionel Scaloni cherchait le profil idéal pour accompagner Lionel Messi sur son front offensif. Recherche terminée, merci Julian Alvarez.

Mais voilà, comme mentionné ci-dessus, et ce de manière absolument logique, il faut accompagner Lionel Messi, la Pulga, le septuple Ballon d'Or, celui qui, peut-être, est le meilleur joueur de l'histoire du football, dans sa quête ultime de Coupe du Monde. Pas si simple. Et pourtant, Julian Alvarez se débrouille à merveille, surprenant un sélectionneur qui ne le titularisait pas lors des deux premières rencontres de ce Mondial. On peut le voir aisément aux réactions après le match de ce mardi : Lionel Messi est homme du match, sa passe décisive sur le 3-0 est sensationnelle, son penalty est imparable. Mais le double buteur et élément déclencheur de l'ouverture du score, celui dont on ne parle toutefois que très peu, c'est bien Julian Alvarez.

Vivre dans l'ombre des plus grands, voici à quoi ressemble le début de carrière du joueur de 22 ans. Erling Haaland, Lionel Messi, il est vrai qu'il est difficile de voler la vedette à ces deux immenses talents, tous deux tellement différents. Si certains comme Gavi, Pedri, Vincius, Rodrygo sont exposés dès le plus jeune âge, Julian Alvarez devra encore attendre. Et quand on voit ses performances cette saison, ce n'est peut-être pas plus mal, finalement.