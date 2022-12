Joris Kayembe : revoici la rumeur venant de la MLS

Et si le défenseur des Zèbres prenait la direction du championnat américain.

Joris Kayembe pourrait bientôt faire le déplacement vers les États-Unis. Le défenseur du Sporting de Charleroi était auparavant lié à un club de la MLS. On sait maintenant qu'il s'agit de New England Revolution.

Le club américain se montre très intéressé et espère faire venir Kayembe cet hiver. Kayembe lui-même n'exclut pas non plus un transfert. "C'est toujours intéressant et flatteur quand il y a de l'intérêt", a-t-il commenté à La Capitale.

Mais Kayembe est également clair : il veut quitter Charleroi avec un bon sentiment. "Les trois parties doivent être d'accord. Je respecterai toujours le club et je donnerai toujours tout, quoi qu'il arrive. Je me sens bien et respecté à Charleroi", sonne-t-il.

"Je sais qu'avec cette offre sur la table, d'autres joueurs voudront partir, mais je veux que tout le monde soit d'accord. En tout cas, je ne forcerai jamais mon départ", a déclaré Kayembe, qui a encore un contrat à Charleroi jusqu'à la fin de cette saison. Charleroi a également une option pour prolonger ce contrat d'une petite