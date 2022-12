Christopher Nkunku vers la Premier League, ce serait bouclé !

Depuis de nombreuses semaines désormais, l'avenir de Christopher Nkunku est constamment lié à la Premier League. L'international français (8 sélections) de 25 ans était envieux de passer un cap dans sa carrière, ce serait chose faite.

En effet, le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano confirme que le transfert du joueur de Leipzig vers Chelsea serait bouclé. Auteur de 17 buts et 4 passes décisives en 23 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, le joueur formé au Paris Saint-Germain terminerait la saison en Bundesliga, avant de rejoindre les Blues cet été. Toujours selon le journaliste italien, tous les documents et contrats seraient d'ores et déjà signés.

Christopher Nkunku deal, signed and sealed — here we go now confirmed. All documents and contracts are also signed, it’s 100% closed. 🔵🤝🏻 #CFC



French striker can be considered new Chelses player, starting from July 2023. It’s all signed/sealed with RB Leipzig and player side. pic.twitter.com/u0gOytyM4U