Karim Benzema aurait refusé l'invitation présidentielle pour assister à la finale !

Karim Benzema, blessé, manque la Coupe du Monde sur le terrain. Et il ne sera pas présent à Doha pour assister à l'éventuel sacre de ses équipiers...

L'été indien de Karim Benzema en Équipe de France semble bel et bien terminé. Revenu en sélection principalement sous la pression populaire alors qu'il brille au Real Madrid, Benzema avait retrouvé le sourire et était même à créditer d'un bon Euro, puis d'un bon Final Four de Ligue des Nations. Fraîchement élu Ballon d'Or, il allait pouvoir tenter de confirmer cela en Coupe du Monde. Mais une blessure l'a écarté du groupe, et le buteur madrilène ne le digère pas ; il estimerait en effet, selon plusieurs médias français et espagnols, que Deschamps a été un peu trop vite en besogne en le renvoyant à la maison.

Ce dimanche, Emmanuel Macron sera présent au Qatar pour assister à la finale et le président français avait un objectif : amener avec lui tous les Bleus ayant manqué la compétition pour cause de blessure. Cela comprend N'golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku ; Karim Benzema, lui, ne sera pas présent, rapporte Le Parisien. Alors que le Real Madrid a donné le feu vert à son attaquant pour se rendre à Doha, Benzema aurait refusé l'invitation présidentielle. Un geste fort...