Le débat du "GOAT" doit cesser (et pas parce que Lionel Messi y a mis un terme)

Lionel Messi tient le dernier trophée qui manquait à sa déjà gigantesque carrière. Cela paraît désormais clair : l'Argentin est le plus grand joueur de tous les temps. Non ?

Lionel Messi l'a fait. Pour sa dernière Coupe du Monde, la Pulga a enfin été au bout, et c'est presque plus beau comme ça. La dernière image de Messi en Coupe du Monde sera celle d'un capitaine soulevant le trophée, et sur ce plan, Léo a déjà dépassé Diego Maradona : "D10S" avait quitté la reine des compétitions en 1994 sur un test positif à l'éphédrine, loin du virevoltant Mexico 1986. À 35 ans, Lionel Messi "a fini le jeu", comme le veut l'expression : à moins de rêver à l'Europa League ou à la Croky Cup, il ne lui reste plus rien à remporter.

Même un huitième (!) Ballon d'Or n'y changerait rien. Quarante et un titres majeurs en carrière, des records qu'il faudrait un article entier pour énumérer et décortiquer : sur le plan comptable, Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Même les irréductibles supporters de son rival éternal, Cristiano Ronaldo, devraient baisser pavillon en cette fin d'année 2022. Selon le terme consacré, qui montre bien à quel point notre culture s'est irrémédiablement américanisée, Lionel Messi est le "G.O.A.T.", le Greatest Of All Time. Le débat est clos. Non ? Non.

Chacun sa chèvre

C'est bien parce qu'il ne sera jamais clos que le débat doit cesser. Même aujourd'hui, Cristiano Ronaldo restera aux yeux de certains le plus grand de tous les temps. Pour des raisons forcément subjectives : impact sur le football, athléticisme, charisme, performances dans différents championnats, jeu considéré comme plus complet, "madridisme" vs "barcelonisme"...la liste est longue.

Et ce n'est pas tout. Prenons le pari : Diego Maradona restera le seul que les Argentins nommeront "Dios". Le seul autour duquel un tel culte sera dressé. Le seul au décès duquel des kilomètres d'Argentins en larmes défileront devant le cercueil, le seul à avoir laissé un impact qui dépasse de très loin le football. Lionel Messi est-il plus grand que Maradona ? Sportivement, on ne voit pas vraiment comment dire le contraire. Mais le football, c'est plus que ça, et Diego est peut-être à jamais plus grand que Léo.

© photonews

Et que dire de Pelé ? Le Brésilien a été la première idole "globale" du football mondial, la première icône de couleur aussi. Qui d'autre sera un jour triple champion du monde, maintenant que Kylan Mbappé a raté l'occasion de soulever un second trophée à 23 ans ? La légende d'O Rei est indépassable, même si elle date d'une autre époque, d'un autre football. Ni Messi, ni Maradona ne dépasseront Edson Arantes do Nascimento dans le coeur des Brésiliens. Quant à ceux qui ont vu jouer Johan Cruyff, ils sont nombreux à placer le "Hollandais Volant" au-dessus de tout, de tous, même de Messi ; le porte-étendard du "football total" a changé le visage du sport, peut-être comme aucun des noms susnommés. Est-il pour autant "plus grand", sans Coupe du Monde, et avec des statistiques incomparables ? Il y aura toujours débat.

Car ce débat, par essence, est subjectif. Générationnel également : celui qui a grandi bercé par les dribbles de Diego Maradona ou Pelé le verra toujours plus grand que Lionel Messi. Dans 30 ans, peut-être, nos enfants auront "leur" Messi, qu'ils verront "GOAT" à son tour. La Pulga est peut-être plus proche de faire l'unanimité que certains de ses prédécesseurs. Mais dans un sport collectif, ce débat si américain devrait peut-être cesser...