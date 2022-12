Julien De Sart est de retour après des mois de blessure : "Parfois, pendant les échauffements, je me demandais comment je pouvais jouer"

La Gantoise peut à nouveau compter sur Julien De Sart après sa grave blessure et ses deux opérations. Hein Vanhaezebrouck l'a déjà désigné comme un joueur clé et le milieu de terrain espère donc qu'il sera bientôt de retour dans le onze de départ gantois.

Julien De Sart a manqué à Gand, mais les six derniers mois n'ont pas été faciles pour lui. Le milieu de terrain de 27 ans a été opéré d'une pubalgie, mais cela n'a pas résolu le problème. "Nous pensions qu'une intervention chirurgicale sur les muscles abdominaux suffirait, mais malheureusement, les adducteurs se sont avérés être le plus gros problème", déclare-t-il aujourd'hui à Het Nieuwsblad.

"Je jouais déjà avec des douleurs la saison dernière. Cela a commencé en septembre et j'ai également eu des injections fréquentes à cette époque. Parfois, pendant les échauffements, je me demandais comment j'allais bien pouvoir jouer. Ce n'était pas facile."

Une deuxième opération était imminente et c'était difficile. "D'autant plus que je n'ai pas été immédiatement indemne après. Aujourd'hui, je me sens libéré, même si je ressens encore parfois une certaine douleur. Maintenant, j'ai juste besoin de m'échauffer un peu plus. J'ai 27 ans, alors tu connais ton corps. C'était aussi la première fois que j'étais blessé pendant si longtemps, à mon âge, il a fallu s'y habituer. Je dois juste écouter mon corps maintenant. Normalement, cela s'améliorera aussi lorsqu'il fera un peu plus chaud."