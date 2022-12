Les arbitres de La Gantoise - Standard et Charleroi - Anderlecht sont connus

Après un gros mois de trêve hivernale et de Coupe du Monde, le football belge reprend ses droits, cette semaine. Au programme, les 1/8es de finale de Croky Cup ainsi que la 18e journée de Jupiler Pro League. Sur son compte officiel, l'Union Belge vient d'ailleurs d'annoncer les arbitres qui superviseront ce retour du championnat de Belgique.

Les deux chocs de cette 18e journée, à savoir La Gantoise - Standard et Charleroi - Anderlecht, seront respectivement dirigés par Erik Lambrechts et Lawrence Visser. Arthur Denil arbitrera Union Saint-Gilloise - Ostende. Bruges - OHL sera sifflé par Bert Put.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



