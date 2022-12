Seraing veut se reprendre à Malines : "Certains ont des choses à montrer et doivent se rattraper"

Ce mardi soir (20h), le KV Malines accueille le RFC Seraing en huitième de finale de la Coupe de Belgique.

La trêve s'est bien déroulée du côté de Seraing. "Cela s'est bien passé même si les conditions n'ont pas toujours été évidentes. Le stage à la Mer du nord a fait du bien et cela a été une semaine très enrichissante. On a ensuite continué notre travail ici au Pairay et des joueurs qui avaient perdu la confiance la retrouvent. Cela apporte de la concurrence dans l'équipe et rabat les cartes. Une semaine importante nous attend désormais et ces joueurs devront montrer que l'on peut compter sur eux lors de la deuxième partie de saison", a confié Jean-Sébastien Legros en conférence de presse.

Deux jours à peine après l’apothéose de la finale de la Coupe du monde, le football reprend ses droits en Belgique avec les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique mardi dont l'affiche Malines-Seraing. "Je n'ai pas envie de bâcler ce match de Coupe avant notre duel important contre Eupen vendredi. On devra être performant et embêter Malines. On est capable de les battre chez eux, on y est arrivés en championnat cette saison. Mais Malines est une équipe de Coupe et existe à travers cette compétition. Le KaVé est incapable de rivaliser avec le top 5 en championnat, mais il est trop fort que pour être concerné par le bas de classement. Malines se dit peut-être qu'il y a un coup à jouer cette saison puisque deux cadors au minimum vont passer à la trappe (Antwerp-Standard et Genk-Anderlecht). Si on peut se dire la même chose ? De mon côté, je serai attentif aux performances individuelles et collectives de chaque joueur. Certains ont des choses à montrer et doivent se rattraper. On est la lanterne rouge avec 11 points. Une défaillance régulière qu'il faut corriger", a conclu Legros.