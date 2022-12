Bilal El Khannouss est de retour en Belgique : "Très fier d'avoir pu vivre une Coupe du monde à 18 ans"

Le jeune milieu de terrain marocain est de retour de la Coupe du monde, qui a vu les Lions de l'Atlas terminer à une splendide 4e place.

Pas de Bilal El Khannouss ce soir lors du duel de Coupe de Belgique entre Anderlecht et Genk. Le milieu de terrain, révélation de ce début de saison chez les Limbourgeois, s'est envolé le mois dernier avec le Maroc pour la Coupe du monde. La meilleure de l'histoire de l'équipe nationale, et de loin. Après avoir reçu les hommages du roi du Maroc, El Khannouss a atterri ce mercredi à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, acceuilli par ses proches et plusieurs supporters.

"C'était une très belle expérience", a déclaré El Khannouss aux journalistes d'Het Laatste Nieuws, présents eux aussi pour son retour en terres belges. "Je suis très fier de ce que l'équipe a montré et d'avoir pu vivre cela à 18 ans."

"Nous avons célébré notre exploit au Maroc ces derniers jours et je voudrais également remercier le peuple pour cela", a continué El Khannouss, qui a connu ses premières minutes sous la tunique marocaine lors de la petite finale face à la Croatie (2-1).

Cette expérience lui aura sans aucun doute apporté beaucoup de métier et de confiance pour la suite de la saison en Pro League, où Genk caracole en tête avec 10 points d'avance sur l'Union. "Maintenant, je me concentre sur le Racing Genk."