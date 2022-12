Vincent Kompany retourne à Manchester : "Je serais vexé de ne pas être chahuté !"

Ce mercredi, Manchester United reçoit Burnley. Un retour dans "sa" ville pour Vincent Kompany, mais pas dans "son" stade. Le coach des Clarets s'attend à une chaude réception.

Vincent Kompany est en tête de la Championship avec Burnley mais c'est un tout autre contexte ce mercredi, en Carabao Cup. Et l'entraîneur des Clarets ne veut pas que l'angle du "retour de Kompany à Manchester" prenne le pas sur l'enjeu. "Je ne suis plus un joueur de Manchester City, je suis l'entraîneur de Burnley et c'est un derby du Nord-Ouest", rappelle-t-il en conférence de presse d'avant-match. "C'est un match qui nous donne la chance de voir où nous en sommes, en nous mesurant aux meilleurs pour voir à quel point nous en sommes proches. C'est ça qui m'intéresse, plutôt que le fait d'aller à Old Trafford en soi".

Mais bien sûr, en tant qu'ancien capitaine et icône de Manchester City, Vincent Kompany s'attend à être "bien" reçu. "Je serais presque vexé si je ne me faisais pas un peu chahuter", plaisante-t-il. "Mais au final, ce qui comptera sera la performance de l'équipe, pas moi".