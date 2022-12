Le tweet mystérieux d'Adnan Januzaj, qui semble s'éloigner du FC Séville

Rien ne va plus pour Adnan Januzaj. À peine aligné à Séville, le Diable Rouge a manqué la Coupe du Monde et semble sur le départ.

Adnan Januzaj (27 ans) avait quitté la Real Sociedad pour le FC Séville l'été dernier, en fin de contrat. Son ambition était de s'imposer au top espagnol et jouer la Ligue des Champions. Quatre mois plus tard, c'est un constat d'échec : le Diable Rouge (15 caps) n'a disputé que 6 bouts de matchs, pour aucun but et aucun assist. Sous contrat jusqu'en 2026, il semble toutefois proche de quitter Séville.

Et Januzaj fait en tout cas savoir sa pensée, sans trop en dire. Via Twitter, l'ancien de Manchester United a posté trois émojis, dont l'un montrant un nez qui s'allonge, façon d'évoquer une promesse non tenue. Beaucoup interprètent cela comme un message de frustration. Reste à voir où signera l'international belge, qui a manqué la Coupe du Monde pour la première fois de sa carrière cette année...