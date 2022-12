Le Brésil pense à Zinedine Zidane

A la recherche d'un successeur à Tite au poste de sélectionneur, le Brésil a dressé le portrait-robot du candidat idéal.

Selon les informations de L'Equipe, la Fédération brésilienne (CBF), qui recherche un entraîneur étranger, libre et expérimenté, est tentée par Zinedine Zidane.

Le Français est toujours sur le marché et, à moins que Didier Deschamps ne décide finalement de libérer le poste de sélectionneur de l’équipe de France, il est prêt à reprendre les commandes d’un club. L’ex-n°10 des Bleus a remporté trois Ligue des Champions avec le Real Madrid (2016, 2017, 2018) et possède une belle cote au Brésil. Ses anciens joueurs, comme Vinicius Junior, Casemiro et Eder Militao, espéreraient d’ailleurs sa venue sur le banc auriverde. Reste à savoir si "Zizou" serait tenté par le challenge.