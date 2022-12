Christian Brüls de nouveau libre dans sa tête : "La suite dépend aussi de moi-même et de mes performances"

Le 1-4 contre le Club de Bruges aura donné du courage au STVV pour atteindre au plus vite les 40 points fixés par l'entraîneur Bernd Hollerbach. Avec un Christian Brüls qui a l'esprit tranquille.

Christian Brüls est en fin de contrat à Saint-Trond, mais il veut montrer son plein potentiel une fois de plus. "Il est logique que votre tête ne soit pas toujours là lorsque vous n'avez aucune certitude sur votre avenir. J'ai toujours essayé de me sortir ça de la tête mais ce n'est pas évident. Mais je peux dire que je me sens à nouveau libre dans ma tête maintenant", a déclaré le milieu de terrain à Het Belang van Limburg.

Ou y a-t-il encore une chance qu'il trouve un autre accord avec STVV ? "Il ne faut jamais dire jamais dans le football. J'ai dit dès le début que je me concentrerai sur le club tant que je serai un joueur ici. Mais j'ai chassé ces préoccupations contractuelles de mon esprit. J'ai maintenant pour objectif de faire progresser l'équipe et les jeunes qui m'entourent. La suite dépend aussi de moi-même et de mes performances."