Felipe Avenatti buteur décisif pour Courtrai : "Nous ne méritons pas de rester à cette position"

L'attaquant uruguayen a inscrit le seul but de la victoire des Kerels face au KRC Genk, ce lundi.

Ce lundi, le KV Courtrai a créé la surprise en s'imposant face au KRC Genk (1-0). Seul et unique buteur de la partie, Felipe Avenatti retrouve progressivement ses sensations dans le club qui l'a fait connaître, après deux passages complètement manqués au Standard de Liège et à l'Union Saint-Gilloise. Auteur de trois buts cette saison, le buteur de 29 ans se réjouit du récent 6/6 des Kerels.

"Ce but me fait beaucoup de bien. Quand vous vous battez tout un match et que vous obtenez ce résultat, c'est superbe. Avec ce résultat, notre confiance va grandir et nous ne ferons que de nous améliorer dans les matches à venir. Nous ne méritons certainement pas cette place au classement. Je suis certain qu'avec Bernd Storck comme entraîneur, nous allons parvenir à nous en sortir. Nous avons encore une grande marge de progression devant nous."