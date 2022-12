Dante Vanzeir sera-t-il toujours à l'Union en fin de mercato ? "Je ne peux pas encore me prononcer"

L'Union Saint-Gilloise a clôturé son année 2022 à la deuxième place. Lors de ce mercato hivernal, l'objectif principal sera de ne pas perdre trop de cadres afin d'entrevoir 2023 avec ambition.

L'Union Saint-Gilloise va passer le réveillon de Nouvel An à la deuxième place du classement. Distancés par Genk, les Unionistes font, plus que jamais, partie de la course au titre. Cependant, l'objectif principal de la direction du club bruxellois lors de ce mercato hivernal sera de ne pas perdre trop de cadres, dont certains sont convoités par plusieurs écuries européennes.

C'est notamment le cas de Dante Vanzeir qui ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Après la victoire face à Ostende au terme de la dernière rencontre de 2022, le Diable Rouge (1 sélection) s'est exprimé sur sa situation. "Je ne sais pas encore ce qui m'attend. Non, je ne peux pas assurer à 100% que je serai toujours à l'Union en fin de mercato."

Sous contrat jusqu'en 2024, Vanzeir dispose d'une valeur marchande avoisinant les 5M€, selon Transfermarkt. Pour ne pas prendre le risque de voir le joueur de 24 ans entrer dans sa dernière année de contrat, une vente est envisageable dès cet hiver. Réponse dans les prochaines semaines.