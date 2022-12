Qui pour succéder à Carl Hoefkens ? Marc Degryse désigne le remplaçant idéal

L'ancien attaquant du Club de Bruges a sa petite idée quant au successeur d'Hoefkens.

"Beaucoup de noms sont cités", commence Degryse dans les colonnes du Nieuwsblad. "Vous avez quelqu'un comme Alexander Blessin, mais il n'a pas fini grand-chose à Gênes. Et puis vous avez aussi Van Bronckhorst, De Boer, Steven Gerrard..."

Pour Marc Degryse, qui a démarré sa carrière professionnelle à Bruges, cela ne fait aucun doute : le Club doit aller chercher Ralph Hassenhuttl, récemment démis de ses fonctions à Southampton. L'Autrichien connait le championnat belge, lui qui est passé par le Lierse et Malines lors de sa carrière de joueur. "Hasenhuttl me semble être une très bonne option. C'est quelqu'un qui connaît un peu le championnat belge à cause de son passé de joueur au Lierse."

"C'est important qu'il y ait un nouvel entraîneur nommé rapidement", a fait remarquer Degryse. "Car la semaine prochaine (le 8 janvier, ndlr), c'est un déplacement à Genk qui attend le Club. Si tu perds là-bas, tu peux déjà presque oublier le titre."