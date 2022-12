Le Roi Pelé est décédé à l'âge de 82 ans

Edson Arantes Do Nascimento, dit Pelé, est décédé ce jeudi des suites d'un cancer généralisé, a annoncé l'Associated Press, relayant la mauvaise nouvelle via sa famille. Le légendaire brésilien, triple champion du monde avec la Seleçao en 1958, 1962 et 1970, nous a quittés à l'âge de 82 ans après plusieurs semaines de lutte contre la maladie. Cette terrible nouvelle était crainte par le monde du football et au-delà.

BREAKING: Pelé, the exuberant Brazilian king of soccer who won a record three World Cups and as standard-bearer of “the beautiful game” was one of the most commanding sports figures of the last century, died on Thursday. He was 82. https://t.co/2fP0AqqSVP pic.twitter.com/C4ILiba3VG