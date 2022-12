Manchester United se cherche un attaquant de pointe pour remplacer Cristiano Ronaldo

Les Mancuniens pourraient se montrer actifs dès cet hiver.

Les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Manchester United ne se sont pas passées comme prévu. Depuis l'annonce officielle de la résiliation du contrat de quintuple Ballon d'Or, Erik Ten Hag et Manchester United cherchent son remplaçant. Les pensionnaires d'Old Trafford pourraient se montrer actifs dès cet hiver.

"On cherche l'attaquant parfait pour notre équipe. Il doit matcher avec nos critères sportifs, mais aussi financiers" commente Erik Ten Hag.

En conférence de presse, l'entraîneur néerlandais s'est également confié sur l'état de forme d'Aaron Wan-Bissaka, titulaire pour la première fois de la saison face à Burnley il y a neuf jours après avoir subi d'importants problèmes dorsaux. "La trêve lui a fait du bien. Maintenant, il a joué deux matches avec nous et se sent bien. On en avait besoin."