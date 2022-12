Salvatore Curaba dresse le bilan de La RAAL La Louvière : "C'est formidable"

Le promu occupe pour l'instant à la trêve hivernale la troisième place du classement en Nationale 1 après dix-huit journées. À l'issue de la saison, les trois premiers rejoindront la Challenger Pro League.

Salvatore Curaba, le président de La RAAL La Louvière a dressé le bilan de son club après 18 journées de championnat. "Si je regarde l'ensemble de ce premier tour, je trouve que c'est formidable. En début de saison, on réalise des objectifs et on dresse les budgets. On voulait 72 points et on est à 36 points. Avec ces deux points par rencontre, on est quasiment sûrs de faire partie des trois premiers. Toutefois, les derniers matchs ne sont pas excellents et on a connu une baisse de régime car on avait beaucoup de blessés", a souligné le chef de de la meute lors d'un entretien avec Antenne Centre. "Je suis positif, mais la pression et le stress augmentent car on sait que ce sera très difficile d'être parmi les trois premiers. Il reste vingt matchs à disputer en un peu plus de quatre mois", a précisé l'entrepreneur.

"N'oublions pas que c'est notre première saison en Nationale 1 contrairement aux autres grosses cylindrées. On n'a aucun point de repère. Si c'était notre quatrième saison dans cette série, on serait de loin le leader du classement. Notre objectif est bien entendu la montée car il y a trois montants directs cette saison alors qu'il n'y aura que deux promus lors du prochain exercice. On a 80% de chance d'y parvenir, et si ce n'est pas le cas, ce sera lors de la saison prochaine", a conclu l'homme fort des Loups.