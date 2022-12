Massimiliano Allegri après Juventus-Standard : "Nous avons été un peu léthargiques par moments"

Ce vendredi après-midi, le Standard de Liège disputait une rencontre amicale à Turin, face à la Juventus. Au terme d'une rencontre plaisante, les Rouches et les Bianconeri se sont quittés dos à dos.

La Juventus Turin a été tenue en échec par le Standard de Liège en match amical (1-1) ce vendredi. Les Rouches avaient ouvert le score peu après la demi-heure de jeu après une déviation de la tête de Danilo dans ses propres filets sur un coup franc de Dønnum (32e), 0-1. Les Bianconeri réagissaient directement avec une frappe de Miretti sur la barre avant d'égaliser en seconde période lorsque Noë Dussenne provoquait un penalty. Matias Soule ne tremblait pas et plaçait le ballon au fond des filets (56e), 1-1.

"Aujourd'hui, j'ai vu de bonnes choses et d'autres qui n'étaient pas aussi bonnes. Nous avons été un peu léthargiques par moments. En deuxième mi-temps, nous avions beaucoup de jeunes et nous avons joué avec un peu plus d'abandon. Nous devons être pleinement concentrés pour notre voyage à Crémone", a lâché Massimiliano Allegri à l'issue de la rencontre sur le site officiel de la Vieille Dame.

"C'est une équipe délicate. Ils font partie des équipes qui ont le plus de centres et de tirs dans le championnat et c'est un terrain difficile où nous devons être très attentifs. Ce n'est jamais facile de se remettre en route, il faut avoir un bon état d'esprit. Chiesa pourrait être sur le banc mais nous verrons bien. Bonucci, Cuadrado, Pogba, Vlahovic et De Sciglio ne seront certainement pas disponibles mais ils font de bons progrès. Nous devons repartir du bon pied et nous nous sommes bien entraînés ces derniers jours. Nos jeunes se sont bien comportés jusqu'à présent cette saison, surtout [Fabio] Miretti et [Nicolo] Fagioli et Iling-Junior. Soule s'améliore et Barrenechea a fait bonne figure aujourd'hui. Ils ont un bel avenir devant eux et je suis heureux avec eux", a conclu le coach de la Juventus.