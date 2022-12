Sauf surprise, Scott Parker sera bel et bien l'entraîneur du Club de Bruges

Bruges a opté pour un entraîneur anglais. Scott Parker va remplacer Carl Hoefkens à la tête des Blauw & Zwart.

Une légende de Premier League va débarquer en Belgique. Scott Parker (42 ans) devrait selon toute vraisemblance devenir le nouvel entraîneur du Club de Bruges, comme nous le confirme Het Nieuwsblad ; l'officialisation est prévue pour ce week-end, et l'ancien milieu de terrain international anglais (18 caps) pourra commencer à travailler avec son groupe en vue du prochain match de championnat. Plusieurs pistes avaient été envisagées et rapidement écartées (Martinez, Hjulmand, Gerrard...) pour diverses raisons mais Scott Parker était celle se dessinant le plus clairement.

Si Parker est un jeune entraîneur, il a déjà une belle expérience. L'ancienne légende de West Ham et Fulham a pris sa retraite en 2017 et a pris la tête des Cottagers en 2019, après un passage en tant qu'adjoint. Résultat : une promotion en Premier League. Fulham sera relégué dans la foulée et Parker pas prolongé. Il signe alors à Bournemouth et à nouveau, fait monter son équipe en Premier League. Mécontent des transferts effectués, il quittera le club en mauvais termes en août dernier après un début de saison difficile.

Parker va donc connaître sa première expérience hors d'Angleterre, mais aussi sa première expérience dans un club du top local - même s'il a l'habitude de jouer le sommet du classement en Championship. Difficile de prédire ce que donnera ce mariage surprenant.