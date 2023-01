Bientôt un nouveau concurrent pour Divock Origi à l'AC Milan ?

L'ancien joueur de Liverpool ne parvient pas à enchaîner les titularisations et ne convainc pas entièrement son entraîneur.

Cet été, Divock Origi quittait Liverpool en véritable héros pour rejoindre l'AC Milan. Alors qu'on le pensait parti pour enfin glaner une place de titulaire dans une belle formation européenne, le joueur de 27 ans est aux prises avec des blessures récurrentes - comme pour le moment, aux ischios - et ne parvient pas à totalement convaincre son entraîneur, qui lui reproche un manque de régularité dans ses prestations.

Après la récente blessure d'Ante Rebic, Divock Origi avait pourtant une belle occasion de prouver à Stefano Pioli qu'il est l'homme de la situation. Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, l'AC Milan évaluerait désormais la possibilité de recruter un attaquant supplémentaire cet hiver.

Auteur d'un but et d'une passe décisive en 14 rencontres toutes compétitions confondues (10 en Série A, 4 en Ligue des Champions), Origi pourrait voir son temps de jeu se réduire encore un petit peu plus en 2023.