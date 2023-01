Yves Vanderhaeghe évoque son avenir et tacle la D1A : "Les Belges sont sous-estimés dans notre propre pays"

Yves Vanderhaeghe a été licencié du KV Ostende et n'a pas actuellement de nouvel emploi.

Yves Vanderhaeghe est actuellement sans club depuis son licenciement d'Ostende. "Il y a déjà eu environ quatre petits contacts mais rien de concret pour le moment. Il semble que ce sera à l'étranger après tout, nous en avons déjà discuté avec Catherine. Elle a beaucoup de vacances scolaires. Et ma fille Fien est en dernière année d'optique, c'est peut-être le bon moment", a-t-il déclaré à Krant van West-Vlaanderen.

"Les Belges sont de toute façon sous-estimés dans notre propre pays, malgré tous les diplômes de nos coachs. Il en va de même pour les joueurs. Un étranger, par exemple un milieu slovène ou bulgare, qui n'a encore rien prouvé sur le plan international, est accueilli ici comme une star."

Et puis Vanderhaeghe évoque son passé de joueur. "A l'époque où j'étais à Anderlecht, les maillots les plus vendus étaient ceux de Jestrovic, pas ceux de Lorenzo Staelens ou d'Yves Vanderhaeghe qui ont toujours joué. Et d'un Belge qui reste ici, même dans un club de haut niveau, on dit : pas assez bon pour l'étranger."