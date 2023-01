Plusieurs joueurs iraniens arrêtés après une soirée arrosée

Alors que l'Iran traverse une période très mouvementée sur le plan civil, plusieurs joueurs ont de nouveau été arrêtés.

Ces multiples arrestations n'auraient cependant eu aucun rapport avec les troubles sociaux qui secouent la société iranienne en ce moment et les manifestations d'opposition au gouvernement. En effet, l'agence de presse iranienne Tasnim rapporte que plusieurs footballeurs professionnels de grands clubs de la capitale, Téhéran, ont été arrêtés lors d'une soirée d'anniversaire arrosée et en compagnie de femmes, deux choses interdites par la loi de la république islamique.

On ignore donc les noms et clubs précis des joueurs, mais les clubs de la capitale iranienne sont Persépolis, Esteghlal, Naft Novin Téhéran, Saipa et Paykan. Ils ont été brièvement détenus, certains en état d'ébriété. L'un des participants, qui n'était pas un footballeur, a été maintenu en détention.