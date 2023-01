Scott Parker : "Si je crois toujours au titre ? Je suis réaliste et je sais que ce sera extrêmement difficile"

Les Blauw en Zwart ont choisi l'Anglais pour remplacer Carl Hoefkens. L'ancien milieu de terrain a été présenté à la presse ce lundi après-midi.

Scott Parker a évoqué sa venue en Venise du Nord et sa philosophie de jeu (à lire ICI). Le nouvel entraîneur du Club de Bruges a aussi abordé sa nouvelle formation et la Jupiler Pro League. "Le club lui-même, je le connais très bien. Mais je dois être honnête et dire que je n'ai pas encore une connaissance approfondie de cette équipe et de la ligue. Nous ne devrions pas être désinvoltes à ce sujet. Mais je suis excité : ce noyau a l'air vraiment bon. Si je connais les problèmes de cette équipe ? Avec tout le respect que je dois aux entraîneurs précédents, je n'ai pas encore été en mesure de les analyser. Je viens juste d'arriver. Mais la qualité est là : les succès en Ligue des champions le prouvent. Parfois, les choses peuvent devenir plus difficiles, vous avez ça partout", a souligné l'Anglais avant d'évoquer les ambitions brugeoises.

© photonews

Actuellement tête du classement, Genk compte douze points d'avance sur Bruges, quatrième. "Si je crois toujours au titre ? Je suis réaliste et je sais que ce sera extrêmement difficile. Mais nous ne reculerons pas devant les défis. Dans les temps à venir, nous verrons ce qui est encore possible, mais commençons par le commencement. Le fait que le Club de Bruges joue encore la Ligue des champions est évidemment génial pour moi. Mais n'était-ce pas un facteur décisif pour signer. Il est particulièrement important qu'il y ait une vision et une stratégie claires à cet égard. Vous voyez ça ici, et c'est ce dont j'ai besoin. La structure et les fondations sont là. Je vois cela comme un travail à long terme. Dès le premier instant où je suis arrivé ici, j'ai été impressionné. C'est un environnement et une façon de travailler comme j'ai déjà vu en Angleterre à Tottenham. Je pense que ce sera un très beau mariage. Nous n'avons qu'un seul objectif : réussir", a-t-il ajouté.

"Moi difficile selon la presse anglaise ? Ce n'est pas vrai. Je veux avoir du succès. Certaines choses sont dites dans des moments d'émotion. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai tout donné à Bournemouth", a conclu Scott Parker.