Les selfies de Gianni Infantino près du cercueil de Pelé font polémique, il répond

Présent à la veillée funèbre de Pelé à Santos, Gianni Infantino s'est signalé en réalisant...des selfies.

Partout où va Gianni Infantino, les polémiques semblent le suivre. Cette fois, c'est à la veillée funèbre de Pelé que le président de la FIFA s'est signalé. Tout d'abord en lançant une drôle d'idée : celle de demander à tous les pays membres de nommer un stade en l'honneur de Pelé. Ensuite, en réalisant...des selfies aux abords du cercueil de la légende brésilienne.

Sous le feu des critiques, Gianni Infantino s'est longuement expliqué dans un poste Instagram. "J'aimerais clarifier que j'ai été à la fois honoré et touché que des anciens équipiers et membres de la famille de Pelé me demandent de prendre quelques photos avec eux. J'ai évidemment accepté. Dans le cas du selfie, des équipiers de Pelé m'ont demandé de prendre un selfie tous ensemble mais ne savaient pas comment le faire, j'ai alors proposé de le faire moi-même", précise le président de la FIFA.

"Si être serviable avec un équipier de Pelé amène des critiques, alors je les prendrai et je continuerai à être serviable avec ceux qui ont contribué à écrire des pages légendaires de notre football", conclut Infantino. "J'ai trop de respect et d'admiration pour Pelé et cette cérémonie qui s'est tenu hier que pour y manquer de respect de quelque façon que ce soit".