Revoilà Roman Yaremchuk, qui va vouloir se relancer sous Scott Parker

Roman Yaremchuk sera bientôt à disposition de Scott Parker à Bruges.

Roman Yaremchuk (27 ans) était à l'entraînement en ce début de semaine : Het Laatste Nieuws nous informe que l'achat record du Club de Bruges est à nouveau fit, et prêt à se montrer pour convaincre son nouvel entraîneur de ses qualités. Yaremchuk avait fini l'année 2022 sur des légères blessures au genou et au mollet. Avant cela, il n'avait pu débuter que 3 matchs de D1A (9 matchs joués en tout, 2 buts, 2 assists) et n'était clairement pas une option pour Carl Hoefkens.

Le match à Genk pourrait encore arriver trop tôt pour Yaremchuk, mais l'Ukrainien entrera bientôt en ligne de compte. La gestion du joueur qui a coûté 16 millions à Bruges sera l'un des points intéressants de ce changement d'entraîneur chez les Blauw & Zwart : à n'en pas douter, Parker connaît les qualités de Roman Yaremchuk et tentera d'en tirer le meilleur. S'il y parvient, ce sera un solide atout...