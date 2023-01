Ronny Deila donne de bonnes nouvelles au sujet de Renaud Emond

Ce vendredi soir (20h45), le Standard de Liège recevra Saint-Trond lors de la dix-neuvième journée de Jupiler Pro League.

Pour la réception de Saint-Trond, Ronny Deila devra de nouveau se passer des services de Gilles Dewaele, de Nathan Ngoy et de Renaud Emond. Néanmoins, le T1 des Rouches a donné de bonnes nouvelles concernant son attaquant qui a rechuté au stage (tendinite au genou).

"Nous avons eu des nouvelles très positives le week-end dernier. Ce n'est jamais évident de soigner une tendinite du genou, mais une solution a été trouvée. On évite également l'opération, ce qui est une bonne chose. Renaud a essayé un nouveau traitement chez un ostéopathe et il a senti une différence. Il pourrait être de retour dans un mois”, a expliqué Deila. "J'espère pouvoir compter rapidement sur lui et l'avoir à 100%. En début de saison, il n'a pas pu exprimer tout son potentiel. Et c'est normal quand on est à 70%, c'est impossible. Je suis heureux qu'on ait trouvé une solution car on veut Renaud dans notre équipe", a conclu Deila.