Jean-Sébastien Legros et Seraing motivés comme jamais : "Personne ne croit en nous, la voilà la vérité !"

Ce samedi soir (18h15), le RFC Seraing se déplacera à Ostende lors de la dix-neuvième journée de Jupiler Pro League.

Seraing occupe pour l'instant la dernière place du classement avec 11 points au compteur après 18 journées de championnat. Les Métallos vont devoir engranger des points rapidement s'ils veulent se maintenir en D1A. "Nous faisons abstraction de ce que les gens disent à l'extérieur du club. Personne ne croit en nous, la voilà la vérité ! Tout le monde nous condamne déjà maintenant après 18 journées de championnat. Et ça, cela me motive encore plus. Cela n'est pas dans ma nature de me laisser abattre par les dires de certains et des propos négatifs. On a envie de prouver à tous ces observateurs qu'ils se trompent", a confié Jean-Sébastien Legros.

"On ne doit plus trop réfléchir. On doit se donner à fond et les joueurs le savent. Il faut aller de l'avant. Le groupe travaille dur et est conscient de la situation. Je peux affirmer que mes troupes ne sont pas résignées", a souligné le T1 sérésien.

Choc de bas de classement ce samedi contre Ostende (15ème avec 17 points) et Seraing (18ème avec 11 points). "Il ne faudra pas offrir des buts stupides à l'adversaire et être plus ambitieux offensivement en n'ayant pas peur de se projeter. Il faudra conserver notre équilibre collectif face à une équipe d'Ostende qui voudra nous bousculer d'entrée de jeu. On devra être directement bien dans le match", a conclu Legros.