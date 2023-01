L'ancien de Genk Jere Uronen va signer en Allemagne

Jere Uronen avait rejoint le Stade Brestois en juillet 2021 en provenance du Racing Genk. Le latéral finlandais est en manque de temps de jeu cette saison, et va quitter la Bretagne.

Jere Uronen (28 ans) quitte le Stade Brestois et va rejoindre Schalke 04, a annoncé le club allemand ce jeudi. "Un accord oral a été trouvé avec le joueur et le club. La visite médicale et les derniers détails restent à faire", lit-on. L'objectif est que Uronen puisse rejoindre le club en stage à Belek avant la reprise de la Bundesliga la semaine prochaine.

Le latéral finlandais avait quitté Genk en juillet 2021 contre 1 million d'euros. Uronen a depuis disputé 23 matchs seulement pour le Stade Brestois.