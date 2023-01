Dominik Thalhammer agacé : "Nous ne méritions certainement pas de perdre"

Ce samedi soir, il y avait un choc du bas de classement au programme entre Ostende et Seraing. Les Côtiers ont chuté à la Diaz Arena (1-2) et voient les Métallos revenir à trois points de leur quinzième place au classement.

Ostende a dominé Seraing et se retrouve bredouille. Les Côtiers avaient pourtant rapidement ouvert le score via Bätzner après deux minutes de jeu, mais Seraing égalisait pour les Métallos grâce à une réalisation de Mvoué juste avant la pause d’une frappe enroulée dans la surface (44e). Vagner permettait ensuite aux visiteurs de prendre les commandes de la rencontre d’un tir de l’entrée du rectangle à un quart d’heure du terme (75e). La nervosité s’emparait ensuite d’Ostende qui se retrouvait à neuf après les exclusions d'Urhoghide (81e) et de D’Haese (83e).

"Je ne sais pas si nous avons fait assez pour gagner le match, mais nous ne méritions certainement pas de le perdre", a lâché d'emblée Dominik Thalhammer à l'issue de la rencontre. "Notre départ était bon, tout s'est bien passé. Nous avons peut-être été un peu trop passifs et le 1-1 en est le résultat. Notre deuxième mi-temps était un peu mieux cependant car nous avons quand même eu quelques occasions", a souligné le coach du KVO.

Ostende a eu 67% de possession avec 17 tirs (3 cadrés) alors que Seraing a été hyper réaliste avec seulement quatre tirs dont deux cadrés qui ont fait mouche.

"Cette défaite nous met dans une position difficile, mais nous devons maintenant montrer que nous sommes une équipe. Nous devons continuer à travailler dur et à y croire. Je reste optimiste. Nous pouvons retourner la situation", a conclu Thalhammer.